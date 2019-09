Villaputzu, Lagune aperte il 14 settembre

Lagune Aperte è la manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere il mestiere della pesca, il ruolo del pescatore e valorizzare i prodotti lagunari locali L’iniziativa promossa dal FLAG Sardegna Orientale sbarca nello stagno Sa Praia a Villaputzu.

Lagune Aperte a Villaputzu propone mostra mercato di artigiani e artisti locali, escursioni a piedi e visite guidate agli impianti produttivi dello stagno di Praia e altre attività per promuovere i prodotti ittici locali.

Durante la giornata, ci sarà uno spazio a carattere prettamente scientifico con due progetti sperimentali portati avanti da AGRIS e LAORE: due stand saranno dedicati interamente ai ricercatori di AGRIS e al loro lavoro sull’anguilla e a quelli di LAORE che illustreranno, invece, come si porta avanti un’azione di campionatura delle ostriche.

La manifestazione è organizzata nell’ambito dell’Azione “2.D – Lagune Aperte” del Piano di Azione “R.eT.I. – Rilancio e Trasformazioni Innovative nella Pesca” finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Durante la giornata, inoltre, sarà possibile approfondire la conoscenza della SOCCIV, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu, costituita da 3 Cooperative di pescatori, che da più di dieci anni gestisce lo Stagno di Sa Praia, situato a circa 5km dal centro abitato all’interno della zona turistica di Porto Corallo.

Attualmente la Società Consortile raduna pescatori che si occupano di pesca, rivendita e commercializzazione del pescato locale e manutenzione delle attrezzature. Le principali specie ittiche sono muggini, orate, spigole, anguille, sarago e mormore. La Società inoltre gestisce la pescheria all’interno del paese.

Lagune Aperte a Villaputzu 2019 – 14 settembre

Ore 17.00 Escursione gratuita in MTB di circa 4 km attorno allo stagno Sa Praia a cura della A.S.D. MTB Sarrabus di Villaputzu, con possibilità di noleggio in loco di mountain bike ed Ebike a prezzi vantaggiosi, messe a disposizione da GARAGE BIKE, SHOP & SERVICE di Villaputzu. A metà percorso per tutti i partecipanti è previsto un ristoro offerto da GARAGE BIKE, SHOP & ESERVICE. Per Info e prenotazioni 3493370600 – 3496344859

Escursioni in kayak/canoa in collaborazione con Saeprus Outdoor. Per info e prenotazioni 3496943930

Visite agli impianti della Società Consortile Compendio Ittico di Villaputzu (Socciv)

Mostra -mercato di prodotti locali – Stand di artigiani e artisti locali

Ore 19.00 Aperitivo a base di frittura di pesce e prodotti tipici a cura della Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu in collaborazione con Pizzeria Pasta Fresca Fantasy, la Cantina Castiadas e l’azienda Bresca Dorada.