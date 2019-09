Villagrande Strisaili: lite tra due giovani in un locale. Indagano i Carabinieri

Nella serata di ieri 4 settembre, verso le ore 21:00, a Villagrande Strisaili, località su biviu, presso il bar trattoria che prende il nome della località, i militari della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi di Arzana e Lanusei, sono intervenuti a seguito di richiesta di intervento pervenuta sull’utenza di pronto intervento 112, a seguito di una lite sfociata tra giovani del paese.

Nella ricostruzione dei fatti si è appurato che per motivi futili e presumibilmente per l’eccesso di assunzione di bevande alcooliche E.F., 22enne, ha sferrato un fendente nell’addome di G.A., 21 enne con un oggetto a punta, presumibilmente un coltello e subito dopo è stato colpito da alcuni avventori con una bottigliata al capo.

Il 22enne è stato visitato presso la guardia medica di Villagrande per le ferite riportate al capo consigliando approfonditi accertamenti sanitari presso il pronto soccorso.

G.A. è stato trasportato d ‘urgenza presso l’ospedale di Lanusei e ricoverato presso il reparto di chirurgia in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita.

All’interno del locale non è presente il sistema di videosorveglianza quindi, i militari hanno raccolto alcune testimonianze degli avventori che hanno permesso una ricostruzione parziale dell’accaduto. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per risalire all’esatta dinamica.