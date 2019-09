Venezia76: Johnny Depp ospite d’eccezione alla Palazzina Red Passion

Tutto il cast del film in concorso “Waiting for the Barbarians”, tra cui Deep e l’attore Premio Oscar Mark Rylance, hanno cenato prima e ballato dopo, sulle note della musica di DJ Clapton, nella splendida cornice di Palazzina Red Passion.

Una notte magica quella a Palazzina Red Passion, che si è confermata, anche sul finire della 76a Mostra del Cinema di Venezia, come luogo più amato delle notti del festivaliere. Le bollicine Moët & Chandon, sponsor dell’evento, hanno poi reso il party ancora più frizzante.

Palazzina Red Passion non è stata solo un luogo ma il punto della mondanità, ha saputo stupire per tutti gli undici giorni della Mostra del Cinema con eventi esclusivi e after dinner che hanno ospitato star internazionali e DJ di fama mondiale.

In collaborazione con Lux Eventi, Palazzina Red Passion sarà il vero “special place where you can be free to be what you want”.