Venerdì si inaugura a Bitti la mostra fotografica di Salvatore Ligios “Bello è morire per la Patria”

Venerdì 20 settembre 2019, alle ore 19.00, presso Piazza Remunnu ‘e Locu (già Piazza Cadone) di Bitti si inaugurerà la mostra fotografica “Bello è morire per la Patria. Paesaggi e identità” realizzata da Salvatore Ligios.

L’esposizione, di grandi stampe fotografiche in bianconero allestita nella storica Piazza del centro storico, verrà accompagnata da frammenti di testi di autori che hanno scritto di guerra, di paesaggio, di identità e di fotografia, diventando un’imponente installazione a cielo aperto, nella quale lo spettatore si potrà immergere senza vincoli e gerarchie.

L’inaugurazione sarà preceduta dagli interventi del sindaco di Bitti Giuseppe Cicciolini; del Vescovo di Nuoro Antonello Mura; di Sonia Borsato docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Sassari; di Diego Asproni presidente dell’Associazione culturale Sinnos e di Salvatore Ligios autore del progetto fotografico.

La mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Villanova Monteleone, il Comune di Bitti, Vigne Surrau, l’Associazione Su Palatu Fotografia, è già stata ospitata a Villanova Monteleone nel mese di luglio e Agosto.

Per l’occasione è stato realizzato un catalogo in tiratura limitata a 100 copie numerate e firmate dall’autore, di cui 31 esemplari in edizione da collezione accompagnati da una fotografia originale ai sali d’argento cm 24×30 in copia unica, catalogo curato della Soter editrice, stampato e confezionato a mano dalla TAS.

L’esposizione all’aperto potrà essere visitata fino al 6 Ottobre 2019.

INFO Su Palatu Fotografia cell. 349 2974 462 / mail: supalatu@gmail.com

Michele Vacca