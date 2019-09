Tutti in famiglia a Ferragosto, anche le escort, che calano la loro attività e prendono ferie

Ferragosto, tempo di esodi, vacanze e relax. Tutti si concedono almeno un giorno di svago in estate proprio il 15 agosto, anche coloro che non hanno la fortuna di andare in ferie.

Secondo Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, si ha un calo considerevole di attività da parte delle sex workers. Infatti, facendo riferimento ai dati rilevati nel 2018, in linea con l’andamento di quest’anno, si sono registrate una media giornaliera di escort attive in Italia di 18.262 a giugno, di 19.150 a luglio, di 15.688 ad agosto. Rispetto a luglio, nel mese di agosto sono attive mediamente il 18% di escort in meno in Italia, questo calo si enfatizza ancora di più nella settimana di Ferragosto in cui arriva fino al 27%.

Prendendo ad esempio Roma si può riscontrare un calo del -52%, contando 1856 escort in attività in media negli altri mesi, contro le 900 presenti a Ferragosto. Milano, stessa tendenza: -48% e si passa da una media di 1694 escort, a 880. Torino, idem: -44%, con una media annuale di 902 escort attive, contro le 505 “in servizio” il 15 agosto. Genova non è aiutata dal mare: -41%, con una media annuale di 564 escort, che scende fino a 333. Bari cala vertiginosamente: -63%, con solo 158 escort attive contro la media solita di 426, come Catania: -66%, con 492 sex workers in media, contro le sole 167 in attività a Ferragosto.

Anche le mete turistiche non sono immuni. Napoli è soggetta ampiamente al fenomeno con il -65%, in media annuale sono attive 871 escort, contro le 302 di Ferragosto. Firenze conta un -57%, con una media di 688 escort annuali, contro le 294 ferragostine. Venezia perde di amore romantico a pagamento del -54%, con una media di 380 sex workers che cala a 176, cosí come a Verona: -62%, con solo 257 escort in attività, contro la media di 674. A Bolzano lo stesso andamento: -55%, con 121 escort a Ferragosto, rispetto alle 270 attive in media all’anno.

Le spiegazioni per questo calo sono molteplici. Le escort raccontano che scelgono di andare in vacanza proprio dal 15 agosto a causa della partenza di molti clienti, o perchè in “tour” estivo. Questo fenomeno si riferisce alla tendenza di molte sex workers di spostarsi dalla città di residenza abituale per lavorare nelle zone turistiche. Altre, invece, preferiscono stare nelle loro zone, poichè cala anche la concorrenza e si tende a lavorare di più con coloro che non partono per le ferie.

D’altro canto, anche gli amanti del sesso a pagamento si prendono un attimo di pausa, vuoi perchè impegnati con le famiglie in vacanza, vuoi perchè lontani dalla città di residenza abituale. Sta di fatto che il sito ha registrato un calo del 24% di utenti collegati tra luglio e agosto 2018.

Con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie a questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l’attività nelle singole città, province e in tutta Italia. Inoltre è proprio grazie alle oltre 150.000 recensioni scritte dagli utenti che Escort Advisor è in grado di raccogliere i dati di giudizio medio e di prezzo delle prestazioni.

Fonte: http://ea-insights.com