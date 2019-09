“Turismo Rete Agrifood in Marmilla”: riapertura iscrizioni progetto T.R.A.MA

L’Ente di Formazione Professionale Promoform accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per il progetto T.R.A.MA “Turismo Rete Agrifood in Marmilla” fino al 07 Ottobre 2019, per i seguenti corsi:

“Tecnico per la promozione della certificazione di prodotto/filiera (DOP/IGP/STG)” di 800 ore, di cui 300 ore di stage, destinato a 15 disoccupati, sede Ales che abbiano assolto l’obbligo di istruzione;

Strategie di promozione, vendita e E-commerce" di 200 ore destinato a 15 occupati in possesso del diploma di licenza media,sede Ales.

L’obiettivo è quello di favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro, l’accrescimento delle competenze e la formazione di nuove risorse nell’ambito del turismo, agrifood, beni culturali e ambientali.

Tutti i corsi sono completamente gratuiti grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna. L’operazione è cofinanziata al 50 % con risorse dal Fondo Sociale Europeo e l’avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato e, in particolare, i Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 717/2014, n. 1408/2013.

Per partecipare è sufficiente presentare la domanda di partecipazione scaricando l’apposito modulo dal sito www.promoform.net

Per maggiori informazioni contattare il numero 070/499807.