Trofeo Coni Kinder + Sport 2019: la Sardegna del canottaggio al sesto posto

Il canottaggio sardo era rappresentato da Federico Pintus della Canottieri Sherdana, Giulia Gattu della Canottieri Olbia, Michele Cadau della Società Ichnusa e Ilaria Marras per il Circolo Sannio di Bos,a accompagnati dal Tecnico della Sherdana Lorenzo Zucca.

La Sardegna si piazza al sesto posto nel canottaggio.

Il tecnico Zucca non nasconde l’entusiasmo:

Le prove sono iniziate con un percorso a cronometro sui 250 m in doppio in mare. Le condizioni erano appena sufficienti, ma tutto si è svolto abbastanza regolarmente. È seguita, dopo circa 1h, la prova di corsa sui 500 m in spiaggia, a gruppi di 8 atleti. Dopo un’ulteriore ora la prova di 250 sul remoergometro. Siamo molto contenti del risultato ottenuto, abbiamo superato regioni molto blasonate quali Emilia Romagna, Toscana, solo per fare qualche esempio.