Tore Piana (CSA): piena solidarietà al Presidente del Consorzio Pecorino Romano per le minacce ricevute

Con gran dispiacere apprendiamo che il Presidente del Consorzio Pecorino Romano, Salvatore Palitta, è stato oggetto di vili minacce da parte d’ignoti.

Come Presidente del Centro Studi Agricoli, condanno questo vile atto e esprimo a nome del CSA la piena solidarietà a Salvatore Palitta. Il comparto ovi-caprino sta attraversando un momento di particolare crisi che le Istituzioni devono prendere in seria considerazione, con urgenza, per programmare e adottare azioni che vedano il suo rilancio con riforme non una tantum ma STRUTURALI, che possano guardare a un medio lungo periodo.

Crediamo che il Presidente Palitta, in questi mesi, sia stato uno dei pochi che abbia cercato soluzioni per aiutare il comparto. Ecco perché riteniamo di sentirci vicini al Presidente del Consorzio Pecorino Romano esprimendogli tutta la nostra vicinanza e solidarietà.