Tennistavolo Norbello: in A1 femminile, esordio vittorioso a Coccaglio

Un feeling immediato raggiunto poco prima che, a Coccaglio, si desse inizio al nuovo campionato ricco di aspettative. E con il clima ideale, anche la partita fila via secondo pronostico: un 4-0 netto dove il neo innesto franco–argentino interpreta la parte più complicata, affrontando la temibile italo–magiara Crisztina Nagy.

Ma in quel momento il risultato era già di 2-0 per le ospiti, partite a razzo prima con Giulia e poi con Chiara, che non hanno lasciato neanche un set rispettivamente a Sabrina Moretti e a Francesca Avesani. Camilla fa suo il primo parziale, ma subisce la reazione di marca lombarda che esegue il momentaneo sorpasso.

Nagy sembra volare anche nel quarto set (4-1) finché, dalla panchina gialloblu, viene chiamato un provvidenziale time out. Il tempo di riordinare l’assetto tattico e la numero 1 argentina mette improvvisamente in mostra il suo valore, andando a vincere con graduale convinzione. Il match viene archiviato da Chiara, che non ha nessun problema a superare Moretti.

Il presidente Simone Carrucciu, oltre ad essere contento per i primi due punti incamerati, gongola perché le ragazze sprigionano simpatia.

È una componente che ricerchiamo quanto il talento – conferma il dirigente – perché stare in armonia aiuta a raggiungere gli obiettivi. Ringrazio le ragazze per come si sono approcciate all’esordio in questo campionato e mi auguro che si possa continuare così.

Flash dalle voci norbellissime

In una sala stampa allestita in fretta e furia nella hall dell’albergo, la prima a parlare è Giulia Cavalli:

Sapevamo di avere il pronostico dalla nostra parte ma le partite vanno poi giocate. Io e Chiara avevamo il compito più facile, mentre Camilla si è trovata di fronte una Nagy che, qui da noi, è reputata una bravissima giocatrice. Dopo il time out la nostra compagna è tornata in campo agguerrita e con tanta voglia di portare a casa il match, cosa che è avvenuta grazie a dei bellissimi colpi. È andato tutto bene soprattutto perché abbiamo trovato subito l’affiatamento con lei.

Viene poi il turno della numero 2 d’Italia Chiara Colantoni:

Addomestichiamo la gara con il migliore risultato, grazie anche ad una buonissima intesa tra tutte e tre. Con Camilla ci siamo parlate qualche ora prima della contesa e subito si è creato un ambiente sereno e rilassato, fondamentale per ottenere risultati, grazie anche alla complicità del presidente Simone Carrucciu. Siamo fiduciose per il prosieguo delle partite e pronte a lottare.

Infine è la campionessa franco sudamericana, Camilla Arguelles, a raccontarci le sue personalissime impressioni: