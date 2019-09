Tennistavolo Norbello: il 30 settembre, la Coppa Europea Maschile in Polonia

Non stringerà le mani di Catalin Negrila, Lorenzo Ragni e Francesco Calisto, proprio perché incombe la trasferta a Rydzyna, cittadina di settemila anime della Polonia centro–occidentale che il trio raggiungerà a breve.

Avrà modo di rifarsi nel duplice appuntamento casalingo del prossimo week end, quando, alla sua squadra, sarà riservato prima l’esordio in campionato con il Torre del Greco (5 ottobre) e poi, l’indomani, il secondo impegno di Intercup, opposta ai teutonici del TSG Zellertal.

Sarà Simone Carrucciu a dare il benvenuto al forte pongista cileno che ha scelto l’Italia con il chiaro intento di perfezionare la sua tecnica.

Mostrerò a Juan la palestra comunale, la sede e la nostra accogliente dimora affinché si faccia subito un’idea della nostra filosofia sportiva –dichiara Carrucciu – e poi do un grande in bocca al lupo agli altri tre, affinché possano cominciare nel modo migliore un’annata che si preannuncia molto faticosa, ma spero ricca di soddisfazioni.

Il bello dell’Intercup è che, solitamente, nelle sue fasi iniziali, non si riesce a quantificare la reale portata delle avversarie. Questo vale ovviamente per i primi turni, perché dopo le inevitabili scremature il quadro si fa leggermente meno criptico.

A presentare la partita polacca è l’italo-rumeno Catalin Negrila, l’unico superstite della squadra che, lo scorso anno, ha dovuto abbandonare la massima serie.

Non vedo l’ora di riprendere – ammette –, la pausa è stata troppo lunga; ci attendono degli avversari che non conosciamo. L’unica certezza è che il tennistavolo polacco gode di ottimo livello, vanta a mio avviso i migliori campionati europei. Si tratta di un Paese dove lo sport è una professione e le competizioni molto importanti. Ipotizzo che sia una squadra di livello: scalderemo subito i motori per l’incontro importante con Torre del Greco. Sono fiducioso e speriamo in un risultato positivo che ci permetterà di proseguire nella competizione europea. Noi costituiamo una squadra omogenea che lotterà per la promozione in serie A1, l’unico nostro obiettivo.