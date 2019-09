TecnoBot: il nuovo assistente immobiliare digitale per le agenzie italiane Tecnocasa

Il Gruppo Tecnocasa, che comprende oltre 3.200 agenzie affiliate nel mondo, va avanti nell’inarrestabile corsa alla digitalizzazione dei servizi offerti dalle proprie agenzie.

Dopo l’intero restyling del portale web, la realizzazione di un gestionale immobiliare che consente molteplici personalizzazioni alle singole agenzie, il rilascio dell’APP aggiornata e l’adozione di oltre 2.000 live chat per gli affiliati del Gruppo già nel 2017, questa volta fa scendere in campo l’intelligenza artificiale: TecnoBot.

TecnoBot: conosciamolo meglio!

Potenzialmente attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli oltre 2000 chatbot di TecnoBot, si occupano di accogliere e selezionare lead di visitatori web interessati a vendere, acquistare o affittare immobili con l’agenzia immobiliare preferita.

I chatbot sono dei veri e propri assistenti digitali, che entrano in azione sull’immobile di ogni singola agenzia, quando gli operatori della stessa non sono disponibili in chat.

TecnoBot non sostituirà mai il valore della componente umana degli agenti immobiliari, che resterà sempre l’elemento chiave di ogni rapporto commerciale proficuo, ma ad essa si affianca offrendo un grande sostegno, a ogni singola agenzia, nell’intenso lavoro di contatto e di acquisizione di informazioni qualificate delle persone che ogni giorno visitano gli annunci e i siti proposti dal Gruppo Tecnocasa.

Il nuovo strumento digitale è stato messo a punto dall’ormai consolidato partner tecnologico TocToc Srl che, dopo lo sviluppo della live chat già in uso, ha realizzato un chatbot personalizzato semplice e veloce da consultare per l’utente e valido e immediato per l’agenzia.

TecnoBot, infatti, è pensato sia per fornire contatti di valore alle agenzie, sia per agevolare le richieste di supporto da parte dei clienti che hanno poco tempo da dedicare alla ricerca in proprio di immobili, da acquistare o affittare, e preferiscono affidarsi a dei professionisti seri e preparati.

Il canale digitale – afferma Alessandro Caglieris, Consigliere Delegato di Tecnomedia Srl – offre ancora una volta nuove e ulteriori possibilità di interazione con i clienti, maggiori personalizzazioni delle richieste e User Experience più appaganti, permettendoci di essere più vicini ai nostri affiliati e ai clienti finali.