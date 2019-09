Tadasuni: sabato 6 ottobre Boosta ospite del festival Tad’A

Sarà Boosta (Davide Dileo), il tastierista fondatore dei Subsonica, DJ, compositore, artista di fama internazionale l’ospite d’eccezione di Tad’A, secondo festival delle culture digitali e delle arti contemporanee. Boosta, nel Parco su lago, sabato sei ottobre alle 21, si esibirà nel ‘il pianoforte e il 45 giri’, performance nella quale mostrerà il suo talento e la sua passione per la sperimentazione nella composizione musicale.

Tutto il weekend sarà speciale, diverso. Sarà Tad’A, l’alternativa proposta da Tadasuni, piccolo-grande paese del Guilcer sul lago Omodeo durante i quali le moderne rappresentazioni della cultura e dell’arte, nate in ambienti urbani e metropolitani, si abbineranno alle dimensioni minime di una realtà rurale.

“Dove l’arte spopola il paese rinasce – dice Mauro Porcu, sindaco di Tadasuni, – è il nostro slogan. Ci crediamo, e pensiamo che le avanguardie della creatività, della composizione, delle controculture giovanili e della comunicazione, rappresentino strumenti ideali per attrarre e per far conoscere il paese. Abbiamo sempre pensato – aggiunge – che passato e futuro dovessero dialogare, che la tradizione e le innovazioni dovessero confrontarsi: a Tadasuni hanno trovato un luogo dove farlo, passeggiando guardando il lago, senza fretta, come vecchi amici”.

Per Davide Corriga, direttore artistico “saranno due giorni di street art, musica elettronica, fotografia e comunicazione digitale, laboratori, performance dal vivo, dibattiti e momenti conviviali con l’intera comunità di Tadasuni a disposizione per essere palcoscenico, comparsa, ospite in un festival che sostiene la ricerca nei campi delle culture digitali, incoraggia nuovi linguaggi artistici nel territorio dell’Unione dei Comuni del Guilcer, e vuole meravigliare e stimolare la curiosità”.

Il festival è stato realizzato grazie all’impegno e al finanziamento del Comune di Tadasuni e a un contributo dell’unione dei Comuni del Guilcer.

Il Programma

Tad’A Lab*

Fotografare e raccontare su Instagram, (laboratorio per adulti) a cura di Nico Massa

dove: Biblioteca comunale e strade del paese

quando: sabato 5 ottobre ore 16-18. Domenica 6 ottobre ore 15-18

Un vocabolario dell’arte (laboratorio per bambini) a cura di La Fille Bertha

dove: Casa Pinna

quando: domenica 6 ottobre ore 11-13 e ore ore 15-18