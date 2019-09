Incidenti

Svizzera: tecnico comasco ustionato sul posto di lavoro

Incidente sul lavoro per un 42enne tecnico italiano della Provincia di Como -che è rimasto seriamente ferito-, avvenuto questa notte poco prima della 1:30, in una ditta per la raffinazione e la trasformazione dei metalli preziosi, in via Moree a Mendrisio, in Svizzera.