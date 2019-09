“Sport senza barriere”: a Luino chiude in bellezza l’evento dedicato all’inclusione

Grazie alla collaborazione del Circolo Velico AVAV (Associazione Velica Alto Verbano) e del Presidente Giovanni Moroni, i piccoli velisti in erba si sono cimentati sabato con prove in acqua a bordo di Optimist e Laser. Michele Clemente ha invece imbarcato sul cabinato Thalassa un equipaggio di giovani non vedenti.

Francesco Favettini, istruttore di I Livello Tavole a vela FIV e istruttore Windsurf e SUP VDWS, ha portato a Sport Senza Barriere gli atleti di “Corri sull’acqua… Windsurf 4 Amputees!“, il primo progetto al mondo che avvicina i portatori di protesi allo sport del windsurf e recentemente ampliato a tutte le disabilità fisiche. Fra loro Massimiliano Manfredi, delegato provinciale del Comitato Paralimpico di Varese (CIP), che ha contribuito in modo determinante alla riuscita della manifestazione.

Una manifestazione scandita dalla costante attenzione per la sicurezza, che ha portato nella giornata di domenica a sospendere le attività in acqua a causa del forte vento di oltre 25 nodi alzatosi nella notte, e all’adozione da parte dei partecipanti agli sport acquatici del dispositivo di galleggiamento personale Kingii, Water Safety Partner dell’evento.

L’evento ha registrato anche un nuovo record mondiale legato alla sicurezza con il BLSD Marathon Day, organizzato dalla Croce Rossa Italiana della sezione di Luino. Una vera e propria non-stop di rianimazione cardio-polmonare a staffetta che ha visto i partecipanti darsi il cambio ogni due minuti per oltre 13 ore consecutive, mettendo in pratica su di un manichino le manovre BLS (Basic Life Support), che consentono il sostegno alle funzioni vitali in caso di arresto cardio-circolatorio. In questo modo 400 persone hanno imparato come sia possibile salvare una vita eseguendo correttamente delle semplici manovre.

La Regione Lombardia, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), CONI (Comitato Regione Lombardia), FIV (Federazione Italiana Vela), Federazione Italiana Rafting, Comune di Luino e una serie di altre istituzioni del territorio hanno sostenuto fermamente questo contenitore ideato da Marco Massarenti, Presidente Nazionale Federazione Sport e Tempo Libero di Unimpresa. La manifestazione faceva inoltre parte del programma della Settimana Europea dello Sport, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per stimolare i cittadini dell’Unione a una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello di forma.

Prossimo appuntamento e momento di studio il convegno “Sport, disabilità e inclusione”, in programma per sabato 21 settembre a Palazzo Verbania di Luino dalle 9:00 alle 13:00. Lo stesso tema è stato anche proposto come concorso di narrativa con l’obiettivo di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani del nord della provincia di Varese e dell’area del luinese che vede la presenza di più licei. I concorrenti (nati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2007) sono stati invitati a produrre racconti originali e inediti. I migliori saranno premiati da una giuria tecnica nel mese di novembre.

Sport Senza Barriere si concluderà con la gara di Biathlon del Verbano, domenica 29 settembre a Laghetto di Montegrino Valtravaglia, dalle 8:00 alle 12:00.

