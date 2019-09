Sospetto caso di astigmatismo: Johnson&Johnson ritira 1Day Acuvue Moist dal mercato

Johnson & Johnson sta richiamando alcune lenti a contatto usa e getta giornaliere Acuvue. Il richiamo riguarda un basso numero di stock di alcuni lotti di lenti Acuvue Moist 1 giorno per lenti che correggono, oltre ai classici difetti visivi di miopia o ipermetropia, anche l’astigmatismo. I lotti interessati possono presentare particelle sulla lente a contatto o nella soluzione in blister di lenti a contatto. I portatori delle lenti coinvolte, all’inserimento della lente, se le particelle non vengono notate prima, potrebbe causare sensazione di disagio, rossore oculare o abrasione corneale (danno alla superficie dell’occhio).

Tuttavia, questa sintomatologia è più probabile che possa essere notata durante la rimozione della lente a contatto. Conseguenze sulla salute a lungo termine sono estremamente improbabili. Finora in Italia non sono stati segnalati casi di reazioni avverse gravi. Nessun reclamo, infatti, da parte dei consumatori o eventi avversi sono stati finora riportati. Johnson & Johnson ha inviato un comunicato ufficiale di allerta ad ottici e optometristi interessati, richiamando i lotti interessati e li ha istruiti a contattare i pazienti che potrebbero aver ricevuto il prodotto interessato.

Gli utenti delle lenti a contatto che sono interessati dovrebbero parlare con il loro ottico o optometrista. I clienti possono verificare se i loro prodotti sono interessati, verificando il numero di lotto dei contenitori di lenti rispetto all’elenco pubblicato da Johnson & Johnson nell’avviso di sicurezza sul campo (FSN) dell’azienda.

I numeri di lotto sono visualizzati sul retro o sul lato di ogni confezione nonché sulla involucro in alluminio delle singole lenti. Nessuno degli altri prodotti ACUVUE è coinvolto e le lenti a contatto ACUVUE Moist 1 non appartenenti ai numeri di lotto coinvolti da questo richiamo, possono continuare ad essere usate. La causa è stata quindi identificata ed il processo produttivo corretto.