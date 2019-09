Sicilia: la Porto Cervo Racing, con il pilota Ennio Donato, alla “65ª Coppa Nissena”

Rush finale del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e ultime gare della stagione per Ennio Donato. Il portacolori della Porto Cervo Racing, al volante della Ford Escort Cosworth con la livrea Vecchio Amaro del Capo, è pronto per la 65ª Coppa Nissena, valida come prova della massima serie Tricolore e come penultimo round del TIVM Sud.

Ho partecipato a diverse edizioni della gara di Caltanissetta, molto bella e con un tracciato molto veloce – ha detto Ennio Donato -, dopo la Coppa Nissena il prossimo weekend sarò in Sardegna per la 58ª Cronoscalata Alghero-Scala Piccada, ultima prova del TIVM Sud. Per la stagione agonistica ringrazio la scuderia Porto Cervo Racing e lo sponsor Vecchio Amaro del Capo.

Il programma prevede le verifiche sportive e tecniche a Caltanissetta, in piazza Garibaldi, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20:30.

Sabato, dalle 9:30, le prove ufficiali lungo i 5.450 metri del tracciato, domenica dalle 9 gara 1 e, a seguire, gara 2.

Intanto, la scuderia Porto Cervo Racing continua nell’organizzazione dell’8° Rally Terra Sarda (su asfalto) in programma dal 4 al 6 ottobre, valido per la Coppa Rally di Zona ACI Sport e per il Sardegna Rally Cup.

