Si presenta mercoledì 25 settembre la 58^ Alghero Scala Piccada

Si terrà mercoledì 25 settembre alle 11 negli uffici comunali di Porta Terra la conferenza stampa di presentazione della 58^ Alghero – Scala Piccada. La gara organizzata dall’Automobile Club Sassari che dal 27 al 29 settembre sarà ultimo appuntamento a doppia validità di Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud.

L’evento sportivo coinvolge la città e l’intero territorio nel quale cresce ogni giorno l’atmosfera dell’attesa. Le iscrizioni si on chiuse nella serata di lunedì 23 settembre ed hanno superato quota 80 adesioni. Spiccano i nomi del neo Campione Italiano ed Europeo Simone Faggioli, il fiorentino della Best Lap che sulla Ufficiale Norma M20 FC Zytek ha conquistato il suo 13° scudetto soltanto la scorsa domenica in Sicilia e il suo 11° alloro continentale 3 settimane fa.

Ci sarà anche il trentino Diego Degasperi su Osella FA 30 Zytek e su stessa vettura di nuovissima fabbricazione arriva dalla Sicilia la giovane conferma Francesco Conticelli, reduce dal podio in casa di domenica scorsa alla sua terza gara sulla potente prototipo monoposto da 3000 cc.. Altro giovanissimo siciliano il 20enne Luigi Fazzino, il siracusano autentica rivelazione del 2019 sarà sulla Osella PA 21 Jrb Suzuki con la quale si è piazzato più volte in top ten ed è stato protagonista assoluto tra le sportscar Motori Moto.

Due giovanissimi sardi particolarmente attesi sono i protagonisti delle scene tricolori Sergio Farris e Giuseppe Vacca, entrambi i driver isolani sulle Osella PA 2000 Honda. Tante le vetture monoposto e biposto, ma anche le auto in configurazione turismo, come l’estrema Lancia Delta EVO del rientrante bolognese Fulvio Giuliani, BMW M5 dell’ascolano Amedeo Pancotti a caccia di punti per la serie nazionale cadetta, come il calabrese Ennio Donato su Ford Escort Cosworth, o l’esperto olbiese Mario Murgia su MItsubishi.

A svelare i particolari della gara e a descriverne l’importanza sul piano promozionale saranno il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, l’assessore comunale dello Sport, Maria Grazia Salaris, l’assessore comunale del Turismo, Marco Di Gangi, il presidente della Fondazione Alghero, Massimo Cadeddu, l direttore di Aci Sassari, Alberto Marrone e il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, che illustrerà i dati tecnici e legati alla sicurezza,. Interverranno anche i rappresentanti della Regione Sardegna.

L’arrivo in Sardegna è favorito dalle convenzioni stipulate con le compagnie di navigazione e con le strutture ricettive algheresi, il tutto disponibile su www.scalapiccada.it .