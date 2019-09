Settimo San Pietro. Promoform: riapertura domande di partecipazione per corsi di formazione gratuiti per disoccupati

“Filiere integrate del Parteolla e del Basso Campidano”

L’Ente di Formazione Professionale Promoform accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per corsi di formazione gratuiti rivolti a disoccupati nell’ambito del progetto “Filiere integrate del Parteolla e del Basso Campidano” fino al 16 Settembre 2019, per i seguenti corsi:

– “Birraio Artigiano” di 600 ore, di cui 200 ore di stage

– “Turismo digitale, comunicazione E accoglienza” di 400 ore, di cui 100 ore di stage

I corsi si terranno nella sede di Settimo San Pietro sita in via Carducci n.1 e saranno completamente gratuiti grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e del Fondo Sociale Europeo attraverso il POR 2014/2020. I corsi per gli occupati sono finanziati attraverso gli Aiuti di Stato e, in particolare i Regolamenti (UE) n.1407/2013, n.717/2014, n. 1408/2013.

Al termine del percorso formativo i destinatari che hanno portato a compimento il percorso didattico avranno l’opportunità di effettuare uno stage presso aziende operanti nei diversi settori di riferimento e, inoltre, saranno seguiti in un percorso di orientamento al fine di facilitare l’inserimento lavorativo attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali, della motivazione, delle attitudini e interessi, del mercato del lavoro nello specifico settore di interesse.

Il progetto è il risultato di un’attività di ricerca e analisi del territorio realizzata da Promoform con la preziosa collaborazione dei partners strategici Sardegna Sapere e Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.promoform.net oppure contattare 070/499807.