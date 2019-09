Settembre 2019: tappa a Sassari di Massimiliano Sechi in tour con il nuovo workshop

Massimiliano Sechi è un ragazzo di 32 anni con una storia straordinaria. Nato con una grave malformazione agli arti (focomelia) che l’ha costretto fin da piccolo alla sedia a rotelle, è riuscito a trasformare il suo handicap nel suo punto di forza.

Massimiliano è infatti diventato più volte campione del mondo di e-Sports contro i normodotati, ha fondato il movimento #NOEXCUSES con centinaia di migliaia di follower e oggi vive in totale autonomia (guida la macchina, fa la spesa, pratica sport) dedicandosi ad aiutare gli altri.

L’adolescenza di Max è tutt’altro che facile. «La mia è la storia di un ragazzo che come tanti fa di tutto per essere felice – racconta Sechi – ma che deve scontrarsi con gli sguardi delle persone, con il pietismo, con il bullismo, con il suo handicap, ma soprattutto con la sua paura di essere giudicato inferiore e non all’altezza». Nel mezzo di una grave depressione, Massimiliano entra nel mondo della formazione per lavorare su se stesso e recuperare la sua vita. Cerca di combattere le difficoltà dedicando la sua vita al mondo dei videogiochi ed è proprio il titolo di campione del mondo che lo convince a trasformare la propria esistenza.

Da qui la nascita della Filosofia #NoExcuses e del movimento che oggi raduna su Facebook più di 220mila followers. Massimiliano ha anche fondato l’Associazione Niente Scuse Onlus, che si occupa di aiutare persone in situazione di disagio ad acquisire consapevolezza ed autonomia. Nel 2018 è stato insignito dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (Omri) dal Capo dello Stato Sergio Mattarella “per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità, spirito costruttivo e impegno sociale”.

La potenza del messaggio e l’inesauribile positività di Massimiliano Sechi sta contagiando tante persone. Da qui la decisione di dare vita al workshop “SII TE STESSO” che farà tappa a Sassari domenica 8 settembre presso l’Hotel Carlo Felice. Il workshop “SII TE STESSO” ha lo scopo di aiutare i partecipanti a riscoprire una parte di se stessi, quella in grado di sentire e capire ciò che ci rende felici e percepire come la felicità si nasconda dietro l’unicità di ognuno di noi.

Il workshop “SII TE STESSO” con Massimiliano Sechi farà tappa a:

– Genova, 12 ottobre

– Bari, 26 ottobre

– Campobasso, 27 ottobre

– Padova, 17 novembre

– Asti, 24 novembre