Sassari. Venerdì 20 Confindustria presenta “Tra “employer branding” e decreto dignità”

Confindustria Centro Nord Sardegna, in collaborazione con la società di somministrazione lavoro Openjobmetis, organizza per venerdì 20 settembre a Villa Mimosa a Sassari, con inizio alle 15, l’evento “Tra employer branding e decreto dignità: come cambia il mercato del lavoro”.

L’incontro è rivolto alle aziende, alle quali saranno forniti gli aggiornamenti necessari in materia di somministrazione lavoro legate all’entrata in vigore del Decreto dignità e all’introduzione di nuove e moderne forme di recruiting del personale, con particolare attenzione alle professionalità di livello elevato, spesso di difficile reperimento.

In apertura dei lavori interverrà Giuseppe Ruggiu, presidente Confindustria Centro Nord Sardegna. Subito dopo prenderanno la parola Laura Piccolo (direzione commerciale Openjobmetis) sul tema “Openjobmetis: storia e principali applicazioni”, Elisabetta Fugazza (Pubblic Affairs Openjobmetis) su “Somministrazione post Decreto Dignità”, Riccardo Galli (co-founder Meritocracy) su “Meritocracy: storia e principali applicazioni”.

Le aziende interessate a partecipare all’incontro potranno confermare la loro presenza all’indirizzo mail sassari@confindustriacns.it o direttamente all’indirizzo di Openjobmetis special.event@openjob.it.