Sassari. Non rallenta l’azione di prevenzione alle droghe  dei volontari

Si svolgerà ancora nel quartiere Luna e Sole a Sassari, nella serata di lunedì 2 settembre, l’iniziativa di distribuzione dei libretti informativi “la verità sulla droga” da parte dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology. L’iniziativa fa parte della campagna di informazione capillare sugli effetti causati dall’uso di droghe illegali da strada, dall’abuso di alcol e di farmaci prescritti, che i volontari stanno facendo ogni settimana, da oltre un anno, nei quartieri della zona sud est della città.

“Facendo le distribuzioni ci rendiamo conto della carenza di informazioni corrette circa gli effetti delle droghe, dichiara Stefano il responsabile delle iniziative della Fondazione per Sassari e provincia, ciò che i giovani conoscono sulle droghe, molto spesso sono notizie messe in circolazione dagli stessi spacciatori, la cui preoccupazione è quella di riempirsi le tasche dei soldi sporchi che quei ragazzi gli porteranno, senza curarsi del come se li siano procurati né delle conseguenze cui andranno incontro. La collaborazione massiccia e convinta dei commercianti locali, continua il volontario, ci da coraggio e conferma che la strada, per quanto ardua, è quella giusta.”

Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard negli anni ’70 riferendosi al dilagare delle droghe che in quel periodo stava prendendo piede tra i giovani, scriveva: “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, una verità che in tantissimi educatori e volontari hanno fatta loro con un impegno costante e diffuso in tutti i settori della società, perché ovunque ci siano giovani ci sia la corretta informazione che li possa far scegliere liberamente di vivere liberi dalla droga. Info: www.noalladroga.it