Sassari: il 14 settembre al via la carovana della salute

Approda in Piazza d’Italia il 14 settembre la carovana della salute, organizzata dalla Fnp Cisl di Sassari. Una giornata dedicata alla prevenzione della salute, in particolare dedicata alla popolazione meno giovane.

La manifestazione sarà presentata alla stampa nella mattina del 13 settembre, dalle ore 9.30 nella Sala Angioy della provincia, durante la tavola rotonda la quale partecipano con i sindacalisti i medici che volontariamente il 14 settembre nei gazebo allestiti in piazza d’Italia, saranno a disposizione dei cittadini per visite mediche gratuite, consulenze, screening.

Inoltre, l’Avis mette a disposizione l’Auto Emoteca e un equipe per la raccolta del sangue. Si invitano i giornalisti a partecipare.