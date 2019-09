Sassari. Ep Produzione conferma la partnership con la Dinamo Sassari

Prosegue il “Binomio di energia” tra Dinamo Sassari ed EP Produzione, azienda energetica tra i principali produttori di elettricità del paese e gestore della Centrale di Fiume Santo in provincia di Sassari. Anche nella prossima stagione, infatti, l’azienda affiancherà in qualità di Gold Sponsor i vice campioni d’Italia nelle sfide di campionato e nella campagna europea di Basketball Champions League.

Si consolida così la partnership tra le due realtà che ha accompagnato la grande stagione della Dinamo Sassari, caratterizzata dal trionfo in FIBA Europe Cup e dall’indimenticabile cavalcata in campionato, con le 22 vittorie consecutive che hanno condotto i Giganti alla Finale Scudetto contro Venezia, dopo la straordinaria serie di semifinale con Milano, in cui la Dinamo ha lottato con orgoglio fino a gara 7.

Un “binomio di energia”, fondato sulla condivisione di valori e principi, che ha visto le due realtà collaborare a iniziative comuni. Tra queste la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza promossa da EP Produzione, che ha visto i giganti della Dinamo illustrare a modo loro le quattro regole della sicurezza in un video dedicato; quest’anno invece sono stati i dipendenti della centrale di Fiume Santo a vivere una “giornata da giganti”, prendendo parte a un allenamento sotto la guida di coach Gianmarco Pozzecco e dello staff tecnico della Dinamo.

La vicinanza tra le due realtà è stata richiamata ieri anche da Paolo Appeddu, Direttore della Centrale di Fiume Santo, intervenuto alla cerimonia di presentazione della squadra presso le Tenute Sella & Mosca, ad Alghero: “Per il quinto anno consecutivo saremo a fianco della Dinamo Sassari, entusiasti di affrontare una nuova stagione insieme dopo la formidabile campagna dello scorso anno. Vogliamo in questo modo continuare a sostenere una realtà straordinaria che, accanto all’impegno sportivo che la pone tra le primissime società a livello nazionale, vive un legame profondo con il territorio, di cui è punto di riferimento in particolare per moltissimi giovani”.

EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH. L’azienda gestisce nel Paese una capacità di generazione complessiva di 4,3 GW, attraverso cinque impianti a gas e una a carbone. Il Gruppo EPH (Energetický a průmyslový holding) è il sesto produttore di elettricità a livello europeo e gestisce attività in Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Italia, Regno Unito e Ungheria. In Italia, il Gruppo è tra i principali operatori nel settore della produzione di energia rinnovabile da biomasse solide.