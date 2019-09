Ambiente

Sassari: Cisl porta sostenibilità ambientale a scuola con piantumazione di 20 alberi

L'albero come simbolo della vita. La piantumazione come sinonimo di nuova vita, di crescita. È l'inizio del progetto ideato dalla Cisl e dalla Cisl Scuola di Sassari, che prevede il coinvolgimento diretto dei bambini delle scuole del territorio in iniziative a sostegno dell'ambiente.