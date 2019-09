Bandi

Sassari: bando di conferimento della “Stella al Merito del Lavoro”

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Sassari informa che presso la propria sede (via Lelio Basso n. 16) è in pubblicazione il bando per il conferimento, nella giornata del 1° maggio 2020, della decorazione della Stella al Merito Del Lavoro.