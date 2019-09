Sassari. Aperte iscrizioni tornei basket e calcio 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai tornei di basket e calcio organizzati dall’Informagiovani-Eurodesk del Comune di Sassari in occasione del #beactive Smart Up Sport’s day organizzato per la Settimana europea dello Sport che si terrà in piazza santa Caterina il 24 e 25 settembre.

Dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata si svolgeranno due tornei: il 24 settembre 16 squadre si sfideranno in un torneo di calcio 2 contro 2 mentre il giorno successivo, le stesse 16 squadre parteciperanno a un torneo di basket 3 contro 3.

Per iscriversi, entro il 23 settembre, è necessario collegarsi alla pagina facebook dell’Informagiovani o sul sito dell’Informagiovani dove sono pubblicati anche i regolamenti integrali.

Locandina