Santa Teresa Gallura. Giovedì 5 settembre continua il successo della rassegna letteraria PASS con Otto Gabos

La prestigiosa rassegna letteraria del Comune di Santa Teresa Gallura, è organizzata e gestita anche per il 2019 dal POP: Progetto OTTOBREinPOESIA, l’associazione ideatrice del festival internazionale di poesia più importante della Sardegna.

P.A.S.S. Acronimo di Produzioni Artistiche Sarde a Santa Teresa Gallura, che evoca libero accesso, chiave di accesso, ma anche luogo di apertura, quale geograficamente è Santa Teresa, verso l’Europa.

OTTO GABOS – Quasi piccolo dei e Complici del vento. (pseudonimo di Mario Rivelli), nasce a Cagliari nel 1962 e vive a Bologna da tanto tempo. Artista, illustratore e scrittore, nel corso di una carriera che quest’anno festeggia i trent’anni ha lavorato per numerose riviste, illustrato e scritto libri e fatto parte di alcuni tra i più importanti movimenti del fumetto. Per Rizzoli ha pubblicato Banana Football Club, graphic novel tratto dal romanzo omonimo di Roberto Perrone e La giustizia siamo noi scritto da Pino Cacucci. Insegna inoltre con orgoglio e passione all’Accademia di belle arti di Bologna. Il battello a vapore e Pelledoca Edizioni.

Presenta i due libri dell’autore EMILIANO LONGOBARDI

Piccola esposizione di quadri dell’artista SARA PALA in arte RIVER

Aperitivo letterario per tutto il pubblico presente.