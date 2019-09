Sand Basket, finale campionato nazionale, a Gallipoli nei Caroli Hotels

Si terrà a Gallipoli dal 12 al 15 settembre prossimi, di fronte a uno dei mari più belli d’Italia all’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, la finale del Campionato Nazionale AiCS di Sand Basket, la nuova tendenza sportiva dell’estate 2019. Dopo la tappa di Siracusa che, il 26 e 27 luglio scorsi, ha stabilito le ultime 6 squadre (tre senior e tre junior) che parteciperanno alla finale di campionato, è tempo proprio della finalissima.

A Gallipoli, accolti nella splendida location dell’Hotel Bellavista Club Caroli Hotels, parteciperanno le prime tre squadre classificate per ogni categoria e ogni tappa disputata dalla fine della primavera. Anzio, Reggio Calabria, Caserta, Siracusa: quattro le tappe disputate per una presenza di circa 70 atleti a tappa. Saranno dunque oltre 20 le squadre che, dal 12 al 15 settembre a Gallipoli, si contenderanno i titoli di campioni italiani di Sand Basket, al grido di #AccendiLaTuaEstate.

Per la partecipazione alla finalissima, per le società affiliate all’Aics, è prevista una wild card: per conoscerne vantaggi e benefici, contattare il referente del settore Gianpaolo Porfidia (340.7267074).

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel

EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.