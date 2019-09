San Vero Milis: il 5 settembre, Pietro Marongiu presenta il libro “Oltre la notte”

Il prossimo 5 settembre alle 19, negli spazi del giardino del Museo in via Santeru, verrà presentata l’ultima fatica editoriale di Pietro Marongiu “Oltre la notte” edito da La Zattera.

Il libro riporta le riflessioni del protagonista, che non si è ancora liberato dagli incubi da lui vissuti come inviato di guerra, prima in Bosnia Erzegovina e successivamente in Albania, dove aveva toccato con mano gli orrori della guerra.