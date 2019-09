San Teodoro: domani ultima giornata per il Jazz Festival

Ultima giornata domani (domenica 8 settembre) in Gallura per il festival San Teodoro Jazz, la rassegna ideata e diretta dal clarinettista teodorino Matteo Pastorino (da anni trapiantato a Parigi), patrocinata e supportata con forza e convinzione dall’ Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di San Teodoro.

Il primo appuntamento, domani, si terrà presso i Giardini di Cala Brandinchi , alle 18 con il trio del giovane e talentuoso sassofonista Elias Lapia , vincitore nel 2019 vincitore della XVIII edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani e del Premio Imaie. Il musicista originario della provincia di Nuoro, sarà accompagnato da Nicola Muresu al contrabbasso e Francesco Ciniglio alla batteria.

A seguire, concerto e jam session con ospiti a sorpresa presso “ Galusè” (via Tirreno 13) per chiudere in bellezza la quarta edizione del festival San Teodoro Jazz.



La manifestazione quest’anno si è caratterizzata per una cinque giorni ricca di concerti, masterclass, presentazioni e jam session con il quintetto del batterista Roberto Gatto , il pianista statunitense Danny Grissett , il sassofonista Francesco Bearzatti , il chitarrista Federico Casagrande , e poi il bassista Dario Deidda , il batterista Francesco Ciniglio , il quintetto Entropy , l’hammondista Jim Solinas, tra gli altri.

Il festival San Teodoro Jazz è organizzato dall’ Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il patrocinio e supporto del Comune di San Teodoro , in collaborazione con I Giardini di Cala Brandinchi, La Posta, il Verso Sud, Lu Brutoni, Galusé, Mousiké, Lukamura, Ristorante La Mesenda, Terra di Mare-Resort & Spa, Coclea Relais, Florian Café & B&B e B&B Francy.

L’ingresso ai concerti è libero.

IL FESTIVAL – Il festival San Teodoro Jazz nasce nel 2016 da un’idea del clarinettista di San Teodoro Matteo Pastorino , in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Teodoro e le associazioni Musicultura Sardegna e San Teodoro Jazz, con il chiaro obiettivo di creare nella suggestiva zona della Gallura e dell’intero Mediterraneo un appuntamento destinato a crescere ed evolversi negli anni con proposte qualitative, di spessore, costantemente aperte alla contaminazione: aspetti congeniti in un genere ibrido e geneticamente aperto a nuove influenze come il jazz, genere che in terra sarda ha attecchito prolificamente conquistando il favore del pubblico e vantando un numero sempre più elevato di musicisti di spessore e qualità.