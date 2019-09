Salute: richiamato ghiaccio potenzialmente contaminato da Escherichia coli

Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2 kg, con il numero di lotto 9057 su cartone e sacchetto, e il termine minimo di conservazione 31/08/2020. Il ghiaccio per cocktails è stato prodotto da Polo Nord Ice Cubes Srl, nello stabilimento di via dell’Artigianato 5, a Pastrengo in provincia di Verona.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si raccomanda di non consumare il ghiaccio a cubetti con il numero di lotto indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.