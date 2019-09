Sabato 21 e domenica 22 settembre ad Assemini la festa della raccolta del sale

Ogni anno, tra settembre e novembre, alle Saline Conti Vecchi di Assemini (CA), Bene in concessione alla società Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Syndial) e valorizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, si svolge la raccolta del sale. Per celebrare questa importante e attesa fase produttiva della salina, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 sono in programma visite speciali e in trenino alla scoperta del sito e dell’area naturalistica nella Laguna di Santa Gilla e per i più piccoli saranno allestiti divertenti laboratori creativi per scoprire il mondo della salina. In entrambe le giornate sarà possibile fermarsi per il pranzo al sacco nelle aree di ristoro allestite per l’occasione.

Sabato 21 settembre dalle ore 10 alle 20 gli ospiti avranno l’occasione di fare passeggiate a Porto San Pietro con visita alle rovine del villaggio Macchiareddu, dove negli anni Trenta risiedevano le famiglie di proprietari, dirigenti e operai impegnati in salina (percorso di bassa difficoltà di 2,5 km. Posti limitati, su prenotazione). Dalle ore 17 sarà possibile degustare l’aperitivo a base di prodotti locali e godere di un intrattenimento musicale sulle note del jazz.

Domenica 22 settembre dalle ore 10 alle 18.30 la festa prosegue con visite speciali in trenino dedicate alle famiglie. Per coinvolgere i più piccoli si susseguiranno inoltre quattro appuntamenti, dalle ore 10.30 alle 16.30, all’insegna della scoperta della storia e bellezza del mondo delle saline attraverso le attività di animazione del laboratorio “Il Mistero della Laguna”, in cui i bambini diventeranno protagonisti dando vita al finale della storia di Tino e Nina, figli di un saliniere d’altri tempi.

Giorni e orari : sabato 21 settembre dalle ore 10 alle 20 e domenica 22 dalle ore 10 alle 18.30.

Partenze trenino: alle ore 10.30, 11.30, 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30, ogni ora (domenica ultima partenza alle ore 17.30).

Laboratorio “Il Mistero della Laguna”: alle ore 10.30, 12.30, 15.30, 16.30.

Ingressi : Intero: 12 €; Ridotto (bambini 5-18 anni): 4 €; Studenti: 8 €; Residenti del Comune di Assemini: 6 €; Iscritti FAI: 3 €; Biglietto Famiglia: 28 €; Prezzo laboratorio “Il Mistero della Laguna”: 3 €.

Per informazioni e prenotazioni : Saline Conti Vecchi, Zona industriale Macchiareddu, Assemini (CA) tel. 070.247032; faisaline@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it