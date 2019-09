Ritornano gli incontri di alfabetizzazione in biblioteca

Riprenderanno a partire dal mese di settembre gli incontri di alfabetizzazione informatica nelle Biblioteche del Sistema bibliotecario di Cagliari.

Questo il calendario con i giorni e i luoghi degli appuntamenti che si svolgeranno dalle 10 alle 12,30:

mercoledì 18 settembre MEM – Mediateca del Mediterraneo;

giovedì 26 settembre MEM – Mediateca del Mediterraneo;

giovedì 10 ottobre Biblioteca di Pirri;

giovedì 24 ottobre Biblioteca di Pirri;

giovedì 7 novembre Biblitoeca Tuveri;

giovedì 21 novembre Biblioteca Tuveri;

mercoledì 27 novembre Biblioteca Montevecchio;

mercoledì 11 dicembre Biblioteca Montevecchio.

Nel corso degli incontri, verrà offerto agli utenti, gratuitamente, un servizio di supporto all’uso degli strumenti informatici e dei dispositivi elettronici di uso più comune.

Per partecipare è necessario prenotare al numero 070/6773859 negli orari di apertura della MEM.

Obiettivo degli incontri è quello di fornire abilità, competenze, conoscenza e attitudini sia a chi non ha mai usato un PC e vuole conoscerne le principali componenti e gli usi più comuni, sia a chi già possiede le conoscenze informatiche di base ma vuole accrescerne la padronanza.

Le persone interessate riceveranno l’assistenza personalizzata di un operatore della durata di circa 30 minuti e possono portare con se anche i propri dispositivi per il cui utilizzo richiedono consulenza (Pc, Tablet, Smartphone,ecc).

Ai partecipanti verrà richiesta l’iscrizione alla Biblioteca per la quale è necessario presentare un documento d’identità valido ed il Codice Fiscale. L’iscrizione per i minori di 18 anni, dev’essere autorizzata da un genitore (o da chi ne fa le veci).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente le strutture ai recapiti:

MEM – Mediateca del Mediterraneo:

via Mameli, 164 – 070/6773859 – mem@comune.cagliari.it

Biblioteca di Pirri:

via Santa Maria Goretti, 63 – 070/6773815 bibliotecapirri@comune.cagliari.it

Biblioteca Tuveri:

via Venezia, 23 – 070/6775632 – biblioteca.tuveri@comune.cagliari.it

Biblioteca Montevecchio:

via Montevecchio, 29 – 070/6775640 – biblioteca.montevecchio@comune.cagliari.it