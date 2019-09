Riepilogo giornaliero sul fronte antincendio del 6 settembre

In data odierna, su tutto il territorio regionale, il Corpo forestale ha diretto le operazioni di spegnimento in 16 incendi. Si segnalano 2 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

1 – Incendio in agro del comune di Bonarcado località “Sedda Urtigu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Seneghe coadiuvata dagli elitrasportati, 3 squadre di forestas e la squadra locale dei barracelli. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 1 ettaro di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 14.05

2 – Incendio in agro del comune di Olbia località “Li multi”, dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Alà dei sardi e Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Padru che, coadiuvata dagli elitrasportati, ha disposto l’invio sul posto 3 aerei della flotta antincendio nazionale provenienti da Alghero (2) e Ciampino (1). Per quanto rigarda le operazioni di spegnimento e bonifica il Corpo forestale ha coordinato l’intervento di 5 squadre di Forestas, 1 squadra di vigili del fuoco, 2 squadre di volontari di protezione civile, 1 squadra di barracelli. L’incendio ha bruciato una superficie di alcuni ettari di macchia alta. Grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto si sta limitando la diffusione dell’incendio, a causa del forte vento le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili e sono tutt’ora in atto.