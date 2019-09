Radio Internazionale Costa Smeralda: nuovo palinsesto autunno/inverno

L’informazione

L’informazione rimarrà colonna portante della stagione radiofonica, grazie ai 13 appuntamenti con le News curate dall’Agenzia Area; alle 14:00 sarà inserita una edizione regionale delle news, curata dalla redazione dell’emittente.

Le trasmissioni prenderanno il via alle 06:30 di ogni mattina, con lo spazio “Onda Show” curato da Nicola Nieddu. Dalle ore 07:30 alle ore 09:00, tanta informazione e l’inserimento dello spazio International New Day dedicato, oltre che alle consuete rubriche del mattino, anche agli annunci utili nel corso della giornata.

Alle 08:00 la rassegna stampa che, oltre alla stampa locale e nazionale, anche per questa stagione darà spazio alle testate web del terriorio, attraverso la voce dei direttori. Anche per questa stagione hanno aderito Galluraoggi.it e Olbia.it

La mattina

La mattina scorrerà veloce grazie all’allegria di Gigi Grandinetti, speaker di grande esperienzza capace di far sorridere fin dal mattino. Il Gigi Show accopagnerà verso lo spazio storicamente curato da Michele Degortes, voce storica dell’emittente oltre che affermato e richiesto dj durente le notti smeraldine.

Il Time Machine racconterà, attraverso le note di ieri, la storia di tanti. La fascia quotidiana dalle 11:00 alle ore 12:00, ogni giorno, avrà uno scopo diverso: dall’Ospite di turno, capace di raccontare di se stesso, della propria attività, delle proprie passioni, al “Progetto Moda” ideato da Giovanna Campisi, apprezzata stilista, capace di dare visibilità agli artigiani della moda che potranno farsi conoscere attraverso le parole e le emozioni. La prima puntata sarà dedicata al progetto Insula e alla sfilata di Moda curata da Giovanna Campisi lo scorso 13 settembre a Porto Cervo.

Tornerà “La Voce dei quartieri”, il popolare spazio dedicato ai 9 quartieri cittadini, che ogni settimana sono gli asssoluti protagonisti. Per tutti la possibilità di interagire e raccontare il bello e il brutto della città. La prima puntata sarà utile per fare il punto della città dopo l’estate 2019 e vedrà presenti in studio tutti i nove rappresentanti dei comitati di quartiere.

Il giovedì troverà spazio “Filo diretto”, l’appuntamento con il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, ma anche con gli altri sindaci del territorio che hanno già aderito all’iniziativa, considerandola una valida oppurtunità per parlare direttamente con i propri concittadini senza filtri.

Il Venerdi sarà dedicato agli aprofondimenti: dai fatti di cronaca, agli eventi.

Lo spazio centrale della giornata sarà dedicato alle classifiche, un appuntamento immancabile nella programmazione dell’emittente a partire dagli anni ’90.

Il pomeriggio

Alle 15:oo ci sarà lo spazio curato da Michele Degortes e dai dj che hanno felicemente dato la propria disponibilità. The Klub vuol dire tanta musica dance e i consueti 30 minuti di musica mixata in diretta dai dj più in voga.

Nel pomeriggio torna l’appuntamento con Mario Rama, “Combat & Fitnes ” dell’Accademia Perosyan di Olbia (la prima e al momento anche l’unica che in italia può fregiarsi del sigillo dei fratelli Petrosyan, super campioni del mondo).

Il mondo delle associazioni e del volontariato avrà anche in questa stagione il suo spazio ben definito: Pensiero Positivo, a cura di Luisa Cardinale, racconterà il vivace mondo delle associazioni, opsitando ogni settimana un’associazione diversa. Ospite della prima puntata sarà l’assessore ai servizi sociali Simonetta Lai, che racconterà le tante interessanti novità a favore sia delle associazioni che della parte più fragile della città.

Anche quest’anno si ripeterà la fortunata collaborazione con il Comitato Provinciale Pallavolo (FIPAV), che settimanalmente potrà offrire visibilità alle squadre di pallavolo, di ogni serie e di ogni livello.

Si ripeterà la fortunata stagione di Musica & Poesia, il programma dedicato alle due arti curato da Massimo Eretta e da Rosario Melita. Per tutti gli ospiti solo una regola, leggere una poesia in diretta. Ospiti della prima puntata saranno Guido Piga, giornalista e scrittore e l’Assessore alla cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra.

Da ottobre ripartirà anche il Circolo dello sport ideato dal pluricampione Francesco Gambella, che accoglierà campioni nello sport e spesso anche nella vita.

Il primo e l’ultimo giovedì del mese riappariranno gli Speciali di Ana Maria Serna, pittrice e grande appassionata di arte, che incontrerà personaggi curiosi, a volte unici per l’attività che svolgono. Spesso lo spazio invita a riflessioni importanti grazie alla presenza di professionsti, capaci di spiegare concetti e risvolti della vità spesso complessi.

Le novità della stagione

Ripartirà l’appuntamento con Ribalta Musicale, a cura di Paolo Masala, e la radio si trasformerà nel palcoscenico ideale di tanti gruppi che, suonando in rigorosa diretta, offriranno brevi e unici concerti alla radio. Lo scorso anno, furono oltre un centinaio i protagonisti del programma idato da Paoluccio Masala, un vero e indiscusso catalizzatore di talenti noti o sconosciuti.

La programmazione darà spazio anche al Nuoto, una disciplina sportiva molto apprezzata, in collaborazione con OlbiaNuoto.

Rafforzata la collaborazione con Hermea pallavolo, per tutto il campionato in A2: la radio, attraverso la voce dei protagonisti, racconterà la stagione sportiva delle fantastiche ragazze dell’Hermea, senza perdere di vista la B1 seuendo la Capo D’Orso Palau.

Dalle ore 20:00 la musica sarà affidata a Dj ed esperti producer che realizzano programmi dedicati (Michele Degortes, Tony Cozzolino, DB Mafia, DJ Energy).

È particolarmente attivo il sito www.radiointernazionale.it, costantemente aggiornato con notizie e info del territorio, foto e resoconto di eventi.