Quartucciu: s’impicca in carcere a 17 anni, salvato dalla polizia penitenziaria

Il compagno di cella dava immediatamente l’allarme al quale accorrevano con prontezza gli agenti di Polizia Penitenziaria ivi in servizio che, entrati nella camera, riuscivano a rompere la corda traendo così in salvo il suicidario.

Presenti in Istituto anche il Direttore e il Comandante di Reparto che, recatisi subito sul posto, si accertavano di quanto fosse accaduto.

Il detenuto di nazionalità italiana è stato successivamente posto a visita medica dalla quale risultava che non vi era bisogno di cure presso l’ospedale.

Di seguito, l’intervento del Segretario Generale Aggiunto, Giovanni Villa:

Oggi la Polizia Penitenziaria ha salvato la vita a un detenuto minore, come molte volte capita nel normale espletamento del servizio. Nel complimentarci con i colleghi, per il lodevole intervento a tutela della vita umana, sottolineiamo quanto sia difficile il lavoro del poliziotto penitenziario, specialmente in contesti come quelli degli istituti minorili. L’amministrazione riconosca a chi è intervenuto la giusta attenzione, proponendo il riconoscimento adeguato.