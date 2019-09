Quartu Sant’Elena. Sabato 14 settembre a Sa Dòmu ’e Farra di due libri di Giulio Solinas

In occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona di Quartu Sant’Elena Imperatrice ci sarà spazio anche per la cultura e la presentazione di libri. Sabato 14 settembre, alle ore 18, presso la Casa Museo Sa Dòmu ’e Farra, in collaborazione con la Pro Loco di Quartu, è infatti in programma la presentazione di due libri bilingue del dottor Giulio Solinas: ‘Pimpirinas de storia” e ‘Rimas varias’.

L’incontro sarà introdotto e condotto dall’Assessore alla Cultura Lucia Baire. Sono previsti i saluti del Sindaco Stefano Delunas, del Presidente del Comitato Stabile di Sant’Elena Oliviero Ghironi e del Presidente della Pro Loco Efisio Protto. I due volumi, che saranno presentati nell’ordine in cui sono summenzionati, saranno rispettivamente commentati dal dottor Alessandro Atzeni e dal dottor Lucio Spiga. È inoltre prevista la recita di alcune composizioni, in sardo da parte dell’autore e in italiano grazie alla partecipazione degli attori Sergio Soi e Carmelo Atzeni. Gli intermezzi musicali saranno a cura di Antonio Pani. Il ricavato dei libri servirà per la costruzione di un asilo infantile da parte dell’Alitemo, l’associazione Lions aiuti al Terzo Mondo, nella missione della Diocesi di Cagliari a Nanyuki, in Kenya.