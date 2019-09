Qatar, udienza penale dal G.I.P.: indagato l’avvocato Merlini

Un’udienza in aula 1 presso il tribunale di Tempio Pausania, ha avuto in discussione il coinvolgimento dell’avvocato Angelo Merlini, da sempre proclamatosi ad Olbia e dintorni legale del Qatar.

La richiesta di archiviazione fu presentata dal PM La Femina, ma un giudice del tribunale di Tempio, dott.ssa Cristina Arban, ha voluto riaprire il fascicolo. L’avvocato Ramazzotti, che difende Angelo Antonio Merlini, ha depositato le memorie difensive, incentrate non tanto per dimostrare l’estraneità del suo assistito, ma più che altro per screditare Alessandro Marini, accusato della fantomatica tentata estorsione ai danni dello stato del Qatar. Proprio Marini, tra l’altro, ha citato in giudizio l’intera famiglia dell’emiro Tamin Al Thani.

Va ricordato, in proposito, che Alessandro Marini, a suo tempo, tramite i suoi legali,con un motivato ricorso di ben 25 pagine, si era opposto all’archiviazione, e la Dott.ssa Orban accolse in toto la richiesta del Marini per un rinvio a giudizio dell’avocato Merlini.

Al centro dell’udienza, le firme false del manager della Qatar Foundation, Tidu Maini, contraffatte, come ha cercato di dimostrare una scrupolosa e dettagliata perizia calligrafica di oltre 40 pagine. Le accuse dei legali di Marini sono indirizzate contro il penalista nuorese residente a Olbia, che sarebbe anche accusato di aver prodotto in diversi procedimenti, pendenti negli uffici giudiziari del tribunale di Tempio, procure alle liti a firma falsa , per l’esattezza ben 13.

L’avv. Ramazzotti (difensore del Merlini) ha tacciato Marini di persecuzione giudiziaria nei confronti dell’avvocato Merlini, tesi che, appunto, i legali del Marini hanno rigettato con forza

Ricordiamo che Marini è divenuto proprietario, attraverso un atto transattivo, dal possessore Luigi Mulas di circa 60 ettari di terreni. Mulas ricevette 100.000 € pur di abbandonare le terre, che però erano state già vendute qualche mese prima a Marini. Sono ettari di terreni adiacenti al Mater, piuttosto rilevanti in quanto è su questi terreni che dovrebbe avviarsi la seconda fase dell’intera struttura ospedaliera. Facciamo presente, inoltre, che è pendente l’annullamento dell’atto notarile della Mater Olbia con udienza fissata a gennaio 2020, con contestuale risarcimento danni pari a 200 milioni di euro. In questa richiesta di risarcimento è coinvolto anche il notaio di Cagliari Lamberto Corda

Udienza in tribunale in attesa della decisione GIP

Nell’udienza di ieri, la difesa del Merlini ha messo in evidenza l’aspetto stalkerizzante del Marini, patrocinato dall’avv. Michele Zuddas. Ramazzotti viene colto di sorpresa quando l’avvocato del Marini ha prodotto la minuziosa perizia calligrafica che smonterebbe, ad una ad una, le firme depositate da Angelo Merlini nei rispettivi procedimenti civile e penali pendenti presso il Tribunale di Tempio Pausania. I legali del Marini sono entrati in possesso del passaporto originale di Yoginder Nath Tidu Maini e proprio da tale documento sono state comparate delle firme prodotte da Angelo Merlini e in tutte sono emersi chiari segni di contraffazione.

L’avvocato Ramazzotti si è opposta al deposito della relazione grafologica che inchioderebbe definitivamente l’avvocato Merlini, ma il giudice Dott.Marco Contu ha ritenuto opportuno acquisirla agli atti.

Appare evidente che il giudice delle indagini preliminari, dott. Marco Contu, si sia preso del tempo per valutare la riapertura delle indagini o un possibile rinvio a giudizio dell’avvocato Merlini o, addirittura, un decreto di condanna dello stesso legale.

Per gli avvocati del Marini, la situazione e molto chiara, ossia, Angelo Merlini non ha mai prodotto alcuna firma in originale, ma ha depositato sempre firme in fotocopia, per giunta analizzate e risultate false.

Intanto, la stampa sarda (Unione Sarda), scrive il proprio resoconto dell’udienza di ieri che, secondo i legali del Marini, omette passaggi determinanti alla comprensione dell’intera vicenda. Tanto parziale appare la ricostruzione che lo stesso legale, nella giornata odierna, produce una lettera di diffida per l’articolo apparso oggi sull’Unione Sarda, chiedendone la rettifica. Tra i vari passaggi, secondo l’avv. Zuddas, una frase dell’articolo recita “…per l’imprenditore di Codrongianos (Marini) il caso non può essere definito a Tempio, dove le sue denunce non hanno trovato sino ad oggi alcun riscontro”. Frase che, evidentemente, il Marini non avrebbe mai pronunciato né dichiarato.

Da qualsiasi lato si voglia osservare il caso firme false sul Mater, occorre verità. È stato chiaro fin dall’inizio che il nostro assistito e stato vittima di una macchinazione tesa a ingabbiare il Marini stesso, ricordiamoci i molteplici atti a firma depositati da Merlini alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, e se proprio voglia dirla in quel periodo la vittima di stolkeraggio era, il nostro assistito Marini.

I legali di Alessandro Marini

“Confidiamo nella giustizia e nel processo penale che vede indagato Angelo Antonio Merlini.

Finora L’indagato Angelo Merlini non ha prodotto alcun atto che dimostri la sua totale innocenza e che lui sia il vero legale delle società riconducibile alla Qatar Foundation. Tutte le firme finora prodotte, sono risultate false, come emerge,appunto, dalle risultanze della relazione grafologica sviluppata da un Ten. Col. dei Carabinieri ex RIS, per cui è solo una questione di tempo giungere a stabilire la falsità o meno, considerato, tra l’altro, che le firme false sono oggetto di scrupolosa attenzione da parte di più uffici inquirenti.