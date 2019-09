Programma dei nuovi orari stagionali alla Mem dal 16 settembre

Dal 16 settembre 2019, entra in vigore l’orario invernale in tutte le biblioteche del Sistema di Cagliari. Ecco i dettagli.

MEM – Mediateca del Mediterraneo:

via Mameli 164 – 070/6773859 – mem@comune.cagliari.it

Lunedì: 9.00 / 13.00

Da martedì a sabato: 9.00 / 20.00

Biblioteca di Pirri:

via Santa Maria Goretti, 63 – 070/6773815 bibliotecapirri@comune.cagliari.it

Martedì e mercoledì: 9.00 / 20.00

Giovedì, venerdì e sabato: 9.00 / 13.00 – 16.00 / 20.00

Biblioteca Tuveri:

via Venezia, 23 – 070/6775632 – biblioteca.tuveri@comune.cagliari.it

Martedì e giovedì: 10.00 / 14.00 – 15.00 / 19.00

Mercoledì, venerdì e sabato : 15.00 / 19.00

Biblioteca Montevecchio:

via Montevecchio, 29 – 070/6775640 – biblioteca.montevecchio@comune.cagliari.it

Martedì, Mercoledì e giovedì: 9.00 / 13.00

Martedì e giovedì: 15.00 / 17.30

Bibliobus

Tel. 329 9019746 Mail: bibliobus@comune.cagliari.it

piazza Giovanni XXIII: Lunedì: 15.00 / 19.00

Genneruxi, piazza Islanda: martedì: 15.00 / 19.00

Is Mirrionis, Mercato via Quirra: giovedì: 9.00 / 13.00

Pirri, Ex Distilleria: venerdì : 15.00 / 19.00

La Palma, via Euro: sabato : 9.00 / 13.00