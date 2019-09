Progetto “TRAIN: Tracing Integration Policies through Structured Dialogue”

Giovedì 12 settembre 2019 si terrà alla MEM di Cagliari l’incontro dal titolo “Dialogo giovanile e partecipazione: le opportunità che arrivano dall’Europa”. Promosso dall’’Associazione TDM 2000 International, in collaborazione con lo Sportello Europe Direct, l’appuntamento è per le 17,30 nella Sala Eventi al primo piano della Mediateca di via Mameli 164.

L’iniziativa si inserisce tra le attività locali del progetto internazionale “TRAIN: Tracing Integration Policies through Structured Dialogue”, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito dell’Azione Chaive 3 del programma europeo di mobilità Erasmus Plus. Sarà l’occasione per presentare le opportunità di mobilità per i giovani offerte dal programma Erasmus Plus e, in particolare, verrà approfondita l’Azione Chiave 3 del programma che, attraverso lo strumento del Dialogo Strutturato, permette ai giovani fino ai 30 anni di prendere parte a iniziative di carattere internazionale e locale.

“TRAIN: Tracing Integration Policies through Structured Dialogue” è un progetto al quale prendono parte 10 associazioni giovanili in rappresentanza di 9 paesi europei: TDM 2000 International (Italia, capofila), TDM 2000 (Italia), Law and Internet Foundation (Bulgaria), Be-Education, Equality, Sustainability (Austria), Centre for European Progression (Belgio), TDM 2000 Eesti (Estonia), Step Europe ry (Finlandia), Geoclube (Portogallo), National Youth Council Maltese (Malta), Imago Mundi (Romania). Il progetto intende favorire il Dialogo tra i Giovani e i Decisori politici promuovendo la partecipazione giovanile al processo decisionale. In particolare, intende coinvolgere giovani appartenenti a minoranze, giovani immigrati e/o richiedenti asilo nel processo decisionale relativo alla discussione di politiche sulla migrazione legale e l’integrazione dei migranti, proponendosi come intermediario nel processo di mediazione tra le parti coinvolte.

Il progetto comprende diverse iniziative, strutturate a livello locale e internazionale, che seguono nel dettaglio il processo del Dialogo Strutturato a livello Europeo.