Poste Italiane: Michele Pili convocato per la “Azzurri Partner Cup”

La Nazionale di Poste Italiane torna in campo a Coverciano (Fi) per difendere il titolo di campione della “Azzurri Partner Cup”, il torneo di calcio a 7, arrivato quest’anno alla terza edizione, organizzato dalla FIGC tra le selezioni degli sponsor della Nazionale Italiana.

Grande attesa quindi nello storico Centro Tecnico Federale, dove sabato 28 settembre si incontreranno le rappresentative delle aziende partner degli Azzurri.

Tra i convocati della nazionale gialloblu, allenata da Angelo Di Livio, c’è il portiere Michele Pili, tesserato a livello dilettantistico nella formazione Taloro Gavoi. Un’occasione unica e di responsabilità per il Direttore dell’ufficio postale di Seui selezionato per un appuntamento così prestigioso.

La Nazionale di Poste Italiane, composta da dipendenti tesserati a livello dilettantistico, si pone l’obiettivo di valorizzare lo sport come veicolo di integrazione e coesione tra colleghi, per favorire lo spirito di squadra diffondendo un messaggio di partecipazione e di leale competizione. Attraverso le attività della Nazionale di calcio, Poste Italiane moltiplica così le occasioni per finalizzare iniziative di solidarietà e di vicinanza ai territori, interpretando in una chiave popolare e divertente la sua vocazione di azienda socialmente responsabile.