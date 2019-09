Poste italiane: a Tinnura il secondo ATM postamat in un Comune oristanese senza uffici postali

Anche i cittadini di Tinnura hanno la disponibilità di un ATM Postamat.

Continua dunque il programma di installazione degli sportelli automatici per il prelievo di contanti dedicato alle località senza ufficio postale, in attuazione di una serie di interventi che Poste Italiane ha previsto per i Piccoli Comuni. Alla piccola cerimonia di inaugurazione dell’ATM Postamat, oltre ai Dirigenti di Poste Italiane, ha partecipato il Sindaco Piero Fadda.

“Vorrei ringraziare Poste Italiane nella persona del suo Amministratore Delegato Dott. Matteo del Fante – dichiara il Sindaco Fadda ai numerosi cittadini intervenuti per assistere all’evento – per questo intervento concreto e per l’attenzione che ha riservato al nostro piccolo borgo. Sicuramente semplificherà la vita non solo a noi residenti e agli abitanti dei comuni vicini, ma anche alle migliaia di turisti che, durante i mesi estivi e nelle altre stagioni, vengono a visitare Tinnura, il ‘Paese dell’arte’. In un periodo dove lo spopolamento e la chiusura dei servizi si propaga nei piccoli borghi, avere a disposizione un ATM Postamat è senza dubbio un segnale forte per aiutarci a credere nell’importanza di mantenere queste piccole realtà e a non abbandonare la nostra identità”

Come per Baradili nei giorni scorsi, anche a Tinnura è stato presentato il “portalettere a domicilio”, una figura speciale di postino che, oltre a consegnare corrispondenza e pacchi, è già da oggi disponibile direttamente a domicilio dei cittadini con una serie di servizi che normalmente vengono svolti presso gli uffici postali. Durante il suo percorso, infatti, il postino potrà effettuare su richiesta il pagamento dei bollettini, la ricarica delle sim telefoniche e delle carte Postepay, la spedizione delle raccomandate, il ritiro della corrispondenza preaffrancata.

Il pagamento delle principali utenze, dei bollettini e le ricariche, sono operazioni disponibili anche in automatico utilizzando l’ATM Postamat, attraverso il quale i cittadini possono ovviamente effettuare prelievi di denaro contante e ottenere alcune informazioni sul proprio conto corrente come il saldo e la lista dei movimenti.

Il programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso da Poste Italiane continua dunque a concretizzarsi e in Sardegna prevede ulteriori interventi a breve e nei prossimi mesi. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Tutte queste iniziative sono coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.