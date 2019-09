Portovesme: le dichiarazioni di Ennas (Lega) sulla zona franca interclusa

La zona Franca Interclusa prevista nel “Piano Sulcis” è stata riconosciuta dal Governo – dichiara Michele Ennas – e può essere una concreta e reale opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Quella di Portovesme è, di fatto, la seconda ZFI in Sardegna formalmente istituita dal Governo nazionale. Rappresenta – continua il consigliere regionale – un importante strumento di competitività, attraverso un significativo abbattimento dei costi di produzione, per le imprese che orientano la commercializzazione delle proprie produzioni verso mercati esterni all’Unione Europea.

Nel testo dell’interpellanza è contenuta una proposta concreta per la competitività del comparto lattiero-caseario, che è fra le produzioni isolane sicuramente più vocate all’esportazione extra UE. Infatti, in base ai dati del primo trimestre del 2019, emerge come il settore lattiero-caseario risulti il più importante esportatore dell’intero comparto dell’agroalimentare sardo e, pertanto, rappresenta la filiera produttiva più idonea a basare le proprie industrie di trasformazione nell’area con lo speciale regime doganale. Ove opportunamente indirizzati, l’abbattimento dei costi di produzione e la maggiore redditività delle produzioni, potrebbero essere redistribuiti su tutta la filiera rendendo più agevole il raggiungimento di una adeguata remunerazione della materia prima. Sempre in base ai recenti studi – prosegue il consigliere regionale – diverse sarebbero, poi, le altre industrie manifatturiere esistenti o new-co, vocate all’export extra UE, che avrebbero interesse ad insediarsi nella ZFI di Portovesme.

È per questo che è necessario – conclude il consigliere – procedere alla realizzazione fisica della Zona Franca Interclusa di Portovesme, fornendo adeguata copertura finanziaria, per procedere all’infrastrutturazione dell’area di circa 7 ettari, già delimitata e regolamentata dal Governo su proposta dell’Amministrazione regionale.