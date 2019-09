Porto Torres:Lavoras, sul mercato elettronico SardegnaCat l’avviso per la ricerca di cooperative esecutrici dei lavori

L’Ufficio Tecnico ha pubblicato sul mercato elettronico SardegnaCat l’avviso e i capitolati per le cooperative sociali di tipo “B” che dovranno gestire i progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico nell’ambito del programma Lavoras. La richiesta è rivolta a tutti gli operatori iscritti nella macrocategoria Ar – Servizi strumentali per affidamenti a cooperative sociali di tipo “B”, sottocategorie “Ar24 – servizi di gestione verde pubblico” e “Ar25 – Servizi di riparazione e manutenzione edifici”. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 13/09/2019 alle ore 12:00.