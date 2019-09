Porto Torres: informazioni riguardo all’organizzazione degli eventi

Il vademecum per la predisposizione della richiesta è pubblicato qui. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio competente ai numeri 079 5008703 e 079 5008705.

L’Assessorato ricorda inoltre che, contestualmente, gli organizzatori devono presentare anche le autorizzazioni amministrative all’Ufficio Suape, le quali devono essere comprensive, nel caso della presenza di chioschi, del pagamento di una cauzione a garanzia del ripristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni dell’area pubblica. Per informazioni, anche in questo caso si può contattare l’ufficio comunale competente al numero 079 5008006.