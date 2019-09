Porto Torres: Giornata dello Sport, adesioni da lunedì 23 settembre all’Ufficio Sport

Si apriranno lunedì 23 settembre le adesioni per la Giornata dello sport, l’evento che prevede esibizioni, flash mob, giochi e stand per la promozione delle attività sportive che si svolgono a Porto Torres. Per la seconda edizione della manifestazione, in programma sabato 12 ottobre, sono state individuate diverse location: Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, Giardino della Torre Aragonese e Piazza Eroi dell’Onda La Renaredda. Le associazioni che vogliono partecipare possono farlo comunicando da lunedì l’adesione all’Ufficio Sport, al piano terra del palazzo comunale.