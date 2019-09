Porto Rotondo: ultimo appuntamento con Theandric Teatro Nonviolento il 08/09

Alle 21 al Teatro Mario Ceroli va in scena lo spettacolo “Duennas. Storia di una donna tra magia e musica“, nuova produzione della compagnia cagliaritana diretta da Maria Virginia Siriu, presentata in anteprima in Ecuador nella prima parte di agosto al festival internazionale “Revuelta a la Mitad del Mundo por una Cultura de Paz“. La rappresentazione, inizialmente prevista per lo scorso 29 agosto, ha subito un rinvio a causa del maltempo. Restano validi, dunque, i biglietti precedentemente venduti.

L’opera protagonista del Theandric Teatro Nonviolento

L’opera consiste in una performance multimediale, con la regia e interpretazione di Maria Virginia Siriu, le musiche dal vivo di Gavino Murgia e gli interventi di arte visiva di Batash.

Tratta dal romanzo “Addia“, scritto a quattro mani da Paola Alcioni e Antoni Maria Pala (vincitore nel 2008 del Premio Deledda per la letteratura in lingua sarda), l’opera narra del viaggio di una donna contemporanea nell’ancestralità dell’isola sarda, alla ricerca delle radici della sua identità femminile.

Seguendo le tracce della vita di un’isolana del 1500, rievoca il contesto storico dell’epoca. La donna ricopre storicamente un ruolo centrale per la propria comunità. La protagonista è maista de partu, bruxia, accabadora, colei che aiuta ad entrare e uscire dalla vita, guidata da un sentimento di pietà. Per questo è accusata di stregoneria, carcerata dall’Inquisizione e liberata dai suoi conterranei.

Una messa in scena immersiva, in cui prende vita la partitura di physical theatre, con la musica eseguita dal vivo dal sassofonista Gavino Murgia, artista affermato a livello internazionale, che si contraddistingue per la ricerca tra tradizione e innovazione. L’elemento teatrale e musicale è esaltato dal video in cui vengono proposte le immagini della Sardegna medievale con le sue architetture e la bellezza dei paesaggi naturalistici.

La rassegna al Teatro Mario Ceroli è organizzata da Theandric Teatro Nonviolento con il sostegno del MiBAC e della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport) e il patrocinio del Comune di Olbia.

Info biglietti

Il biglietto intero per il singolo spettacolo costa 10 euro, ridotto under 26 costa 5 euro.

I tagliandi sono acquistabili, inoltre, in prevendita su www.diyticket.it oppure direttamente presso il teatro il giorno dello spettacolo (dalle ore 19:00 alle 21:30).