Porto Cervo: il 4 ottobre si terrà “Obiettivo Turismo”, il convegno di Confindustria

«Il convegno vuole richiamare l’importanza che il comparto turistico, in tutte le sue accezioni, può rappresentare per l’economia regionale» spiega il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, Giuseppe Ruggiu. «Pensiamo che Confindustria Sardegna, per l’altissimo livello qualitativo delle strutture ricettive associate alle sue tre associazioni territoriali e per l’importanza delle aziende rappresentate negli altri settori strettamente collegati al turismo, debba giocare un forte ruolo propositivo e di idee, finalizzato a uno sviluppo economico equilibrato e proiettato allo sviluppo, in una logica industriale, di un turismo consapevole e di qualità».