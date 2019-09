Ploaghe: il 13/09, si chiude “I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese 2019”

A chiudere questa ricca, variegata e diffusa in tutto il paese, edizione, sarà lo spettacolo itinerante “Babel – Migrant Reloaded“, prima tappa della 22a edizione del Festival Internazionale di arte di strada “Girovagando“, all’insegna delle parole d’ordine: “Convivenze, insurrezioni, resurrezioni“, organizzato da Theatre En Vol, che prenderà il volo a Ploaghe prima di giungere a Bortigiadas (il 14 e 15 settembre) e approdare infine a Sassari (dal 26 al 29 settembre).

L’evento -che fa parte della decima edizione del memorial I’N’anni, giornata di animazione, divertimento, musica e solidarietà, organizzata dall’associazione culturale I’N’anni per ricordare Nanni Pulina, giovane ploaghese scomparso prematuramente nel dicembre 2009- è una parata musicale sulla convivenza multiculturale, durante la quale la Funky Jazz Orkestra di Berchidda s’incontra con il gruppo di percussionisti Afro Giembe, provenienti da Senegal, Gambia, Mali e Mozambico, per invadere, animare e risvegliare le vie e le piazze del centro storico ploaghese, prendendo il via dal Convento di Sant’Antonio di Padova a partire dalle 21.

Come tutti gli anni ci sarà spazio anche per i più piccoli, con l’animazione e giocoleria a cura dell’associazione FalluDù (dalle 19) e, dalle 23 in poi, con la classica chiusura musicale affidata al primo concerto ufficiale della nuova formazione “Cisco Kid & The Giants Riddim Band” (composta da Francesco Serra alla voce, Xantony Roberto al basso, Magno Flammenwerfer alla batteria, Saverio Zura alla chitarra, Giacomo Pes alle tastiere) e al djset finale con DJ Brusche aka Luca Uleri e King Textone.

Ecco la locandina dell’evento: