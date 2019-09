Piacenza. Un mercoledì da vignaioli:appuntamento in 47 punti di affezione per incontrare il mondo FIVI

A un mese esatto dal Mercato dei Vini di Piacenza, torna il 23 ottobre Un Mercoledì da Vignaioli, il progetto nato per raccontare ad appassionati, ristoratori e sommelier la realtà dei Vignaioli Indipendenti FIVI.

L’evento, che si rinnova con successo da tre anni, costituisce l’occasione per presentare l’appuntamento con il Mercato dei Vini di Piacenza, giunto alla nona edizione e forte della presenza record di 626 vignaioli.

La serata di Un Mercoledì da Vignaioli si svolgerà quest’anno in 47 Punti di Affezione FIVI dislocati in 12 regioni.

I Punti di Affezione sono enoteche e ristoranti, diffuse in tutta Italia, che propongono principalmente vini di produttori FIVI ed espongono la targa conferita loro dall’associazione.

In ogni locale due vignaioli aderenti all’associazione presenteranno i vini di altri vignaioli proposti in degustazione e racconteranno ai presenti il mondo FIVI: una delle realtà più importanti del vino in Italia, che fa dell’attaccamento al territorio e della viticoltura artigianale i propri valori fondanti. Attraverso l’abbinamento tra i piatti e le specialità proposte dai locali e i vini dei soci FIVI, si andrà alla scoperta del lavoro e della filosofia che caratterizzano i Vignaioli Indipendenti, produttori che curano personalmente l’intera filiera produttiva, dalla coltivazione delle vigne fino alla produzione e all’imbottigliamento dei vini.

Sarà inoltre l’occasione per parlare della crescita, sotto diversi aspetti, del Mercato dei Vini di Piacenza, in programma dal 23 al 25 novembre presso Piacenza Expo. Quest’anno il Mercato aggiunge infatti un giorno di apertura, il lunedì, e vanta la presenza di 626 espositori, tutti nello stesso padiglione. Dati che confermano il sempre maggiore interesse suscitato dalla manifestazione FIVI.

Per maggiori informazioni e la lista dei ristoranti: www.mercatodeivini.it/un-mercoledi-vignaioli

Per le prenotazioni è necessario rivolgersi direttamente al locale che ospita l’iniziativa.

INFO IN BREVE | Mercato FIVI a Piacenza

Quando: sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019

Dove: PiacenzaExpo – Località le Mose, Via Tirotti, 11 – Piacenza

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00, lunedì

dalle 10.00 alle 16.00

Ingresso: € 15.00 per un giorno, € 20.00 per due giorni, comprensivi di bicchiere per degustazioni

Ingresso ridotto: € 10.00 per soci AIS – FIS – FISAR – ONAV e SLOW FOOD (il

socio deve mostrare tessera valida dell’anno in corso) e possessori del biglietto della

manifestazione MareDivino 2019

Parcheggio: gratuito

Info utili: 500 i carrelli disponibili per gli acquisti

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni